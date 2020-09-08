لبنان | هذا ما نتج عن اجتماع عون وأديب في بعبدا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2020 7:56 مساءً

زار الرئيس المكلّف مصطفى أديب رئيس الجمهورية ميشال عون ليضعه في جو الاتصالات التي يجريها من أجل تشكيل حكومة جديدة.

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وتشاور الرئيسان خلال الاجتماع حول نقاط عدة، أبرزها مهمة الحكومة وطبيعة الأعمال والمبادئ العامة التي ستبنى على أساسها. كما سيجتمع أديب مرة جديدة بالرئيس عون هذا الأسبوع لبدء البحث المعمق في الحكومة شكلاً وأسماءً.

ومن جهة أخرى، كشفت المصادر أنّ من الأفكار التي تمت مناقشتها مبدأ المداورة من دون الخوض في التفاصيل علمًا أنّ هذه النقطة تحتاج إلى تشاور مع كل الاطراف وليس فقط بين الرئيسين.

وبعد اللقاء، قال الرئيس أديب للصحافيين: “نحن في مرحلة التشاور مع فخامة الرئيس، وان شاء الله كل الخير”.