لبنان | 7 حالات وفاة .. وهذا عدد الإصابات التي سجلها لبنان اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 14 دقيقة آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2020 7:44 مساءً وزارة الصحة العامة أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 498 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة.

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