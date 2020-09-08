لبنان | كونتي من المستشفى العسكري الإيطالي: لبنان يحتاج الى ميثاق سياسي قوي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 27 دقيقة

تفقد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والوفد المرافق المستشفى الميداني العسكري الإيطالي، في حرم الجامعة اللبنانية -الحدت.

وبعد ذلك، عقد لقاء مع الصحافة الإيطالية واللبنانية قال فيه: “كان هذا اليوم حافلا باللقاءات، خصوصا مع المسؤولين اللبنانيين وممثلين للمجتمع المدني، وأصبحت لدي معرفة مفصلة عن كل ما يجري على الارض في لبنان، وهذا سيساعد على برمجة المساعدات والدعم الذي كانت فيه إيطاليا على استعداد لان تكون بجانب الشعب اللبناني، منذ الدقائق الأولى للازمة”.

أضاف: “في ايطاليا، تجمعنا علاقات صداقة مع لبنان، وليس فقط هذا، بل تجمعنا أيضا علاقات تعاون، وهذا هو الوقت ليتم تكثيف العلاقات بين البلدين. ومن المؤكد يجب أن ينبع هذا الدعم من حس المسؤولية على صعيد المؤسسات اللبنانية وأيضا من تماسك قوي للمضي نحو مسار إصلاحي”.

وتابع: “نعتبر أن لبنان الآن في حال طوارىء على مختلف الاصعدة من الصعيد المالي إلى الصحي من خلال جائحة كوفيد، وانتهاء بانفجار المرفأ. هناك معاناة كبيرة وألم كبير. نحن في حاجة الى ميثاق سياسي قوي يجب أن يبنى على شخصيات من العالم السياسي والاجتماعي والثقافي إذ من دون ذلك لا يمكن للاسرة الدولية أن تفعل الكثير. ولذلك، منذ الدقائق الأولى أكدت إيطاليا دعمها للبنان وشعبه الذي عليه أن يتمتع بالشجاعة والعزم، لكي يكون لديه تصور لهذا المسار الإصلاحي الذي يحتاج إليه لبنان”.