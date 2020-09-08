لبنان | عقوبات أميركية مرتقبة على لبنانيين ضمن قانون قيصر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2020 7:15 مساءً

أفادت مصادر اليوم الثلاثاء بأن واشنطن ستفرض في وقت لاحق اليوم عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية ضمن قانون قيصر.

“قيصر” أو “سيزر”، هو الاسم الحركي لعسكري ومصور في الطبابة الشرعية في جهاز الشرطة العسكرية للنظام، ومقره العاصمة دمشق، كانت مهمته قبل الثورة تقتصر على تصوير الحوادث الجنائية المرتبطة بالجيش والمؤسسة العسكرية من جرائم قتل وغيرها، قبل أن تسند إليه مهمة الذهاب إلى المستشفيات العسكرية للنظام في العاصمة وتصوير جثث القتلى من المعتقلين لدى النظام، فتمكّن من توثيق هذه الصور وتخزينها، وجمع حوالي 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل سوري قضوا تحت التعذيب، وذلك حتى منتصف 2013، وهو الموعد الذي قرر فيه “قيصر” الانشقاق عن المؤسسة العسكرية بالتعاون مع منظمات سورية ودولية، وبحوزته هذا الكم من الصور التي تشكّل أكبر دليل إدانة للنظام.