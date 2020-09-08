لبنان | كنعان: اهتمام الرئيس الأول بـ “حكومة مهمّة” تحظى برعاية دولية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - صرح رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان الذي حل ضيف الاعلامي ماريو عبود في برنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” قائلا:” ابديت رأي لفخامة الرئيس ولمست حرصه الكبير على موضوع الاصلاحات واهتمامه الأول بـ”حكومة مهمّة” والمهمّة هي الاصلاحات التي تمّ الاتفاق عليها وهناك اليوم رعاية دولية لتنفيذها”

وأضاف”: ما رجح عن الرئيس عون والرئيس المكلف ايجابي بنظري ونحن ذاهبون ببحث أكثر بعملية الاختصاص والكفاءات ونزاهة الاشخاص والرئيس عون مرتاح لجو تشكيل الحكومة بعكس ما نقرأ ويشاع لاسيما أنه وضع مهمّة لنفسه في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاصلاحات التي حاول تنفيذها في السابق و”الكلام” لم يعد يطمئن والمهمّ اليوم الأفعال والمفروض أن نتخذ قرارا اليوم فموضوع الاصلاحات سيادي ووطني.”

وأشار كنعان أن “رئيس الجمهورية دستوريا يفاوض الرئيس المكلف ويبدي رأيه وفقا للدستور بأمرين الأول النزاهة والثاني هو الاختصاص وما لمسته وآمل ان يستمر هو الحرص الكبير على ما تقتضيه المصلحة الوطنية وهو التركيز على الاصلاحات، التركيز الاول والاخير يجب ان يكون على كيفية تنفيذ الاصلاحات والتنفيذ بحاجة لدعم سياسي كامل واسقاط التجاذبات في ملف الاصلاحات في الكهرباء والمال والتدقيق الجنائي وغيره، التيار لديه الاستعداد للتضحية الى اقسى الحدود لانجاح الحكومة ولدينا حتّى الاستعداد لعدم الدخول اليها، وموضوع توزير حزبيين ليس مطروحا حسب معلوماتي.”

ولفت كنعان إلى أن ” الورقة الفرنسية هي عبارة عن ورقة سيدر المتأتّية من جلسات لجنة المال النيابية

وتساءل كنعان:” ألم يكن من المفترض أن يذهب الوفد اللبناني متجانسا الى مفاوضات صندوق النقد؟ المشهدية كما حصلت اقل ما يقال فيها انها “فضيحة” ونحن حافظنا على اختصاصنا ولم نفاوض كلجنة مال صندوق النقد لأن الامر مسؤولية الحكومة وكان همي كرئيس لجنة مال أن اتكامل مع الحكومة وأنا لا اريد تصغير فاتورة ولا تصغير الخسارة،

، ووزير المال قال ان الحكومة ارتكبت خطأ بعدم تحاورها مع جميع المعنيين بالخطة قبل الذهاب للتفاوض مع صندوق النقد وكل ما قمنا به في مجلس النواب أننا حاولنا أن نجعل الوفد المفاوض مع صندوق النقد يأتي بنتيجة.”

وقال كنعان:” الحكومة أخطأت بأنها لم تحاور وتذكرت الأمر بعد انهاء تقريرنا في لجنة المال فلماذا لم يدعو دياب الى الحوار قبل الذهاب الى صندوق النقد؟

وأشار كنعان أنه:”على الحكومة الجديدة أن تعمل من خلال خطّة اقتصادية تضعها هي بمنطلقاتها هي وتبعا للبيان الوزاري تتبيّن توجهات الحكومة في هذا الاطار لافتا أن “وزني شرح منطلقاته في موضوع عقد التدقيق الجنائي مع شركة “الفاريز”. مشيرا أن

وأكد كنعان أن “لا تدقيق جنائيا ينتهي بشهر أو اثنين وهناك مراحل أوّلها الـfact finding وأضاف أن ” التدقيق الفعلي هو الذي يأخذ وقتا ويجرى “بتهذيب” فهذا مصرف لبنان وهو باق قبل الحاكم الحالي وبعده ولا مصلحة بتدمير المؤسسات في البلاد ويجب اجراء التدقيق حسب الاصول”

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ولفت كنعان أنه “لو كنّا نريد التنازل عن “الابراء المستحيل” كان الرئيس اعطى ابراء ذمة للحكومات المتعاقبة وكان ليوقع موازنات من دون قطع حساب فهناك حسابات تدقق من دون “الفاريز” ومن دون تكليف الدولة مليارات الدولارات وذلك عبر ديوان المحاسبة الذي “وعي وتنشّط” بعد ان استلمنا نحن لجنة المال”.

وبالنسبة للتفاهم مع المستقبل قال كنعان:”التفاهم مع المستقبل لم يلغ نتائج التدقيق بالحسابات او “الابراء المستحيل” وديوان المحاسبة وبنهاية التدقيق قد يصل الى رقم 27 مليار دولار لا نعرف كيف تمّ التصرّف بها .”

وأكمل كنعان:”الرئيس عون تقدّم حينما كان نائبا بمشروع قانون انشاء محكمة مالية حاولنا اعطاءها كلّ الحصانات وتحال اليها كل القضايا المالية المشكوك بأمرها، لكن التدقيق الذي يحصل لا قيمة له من دون إطار محاسبة.” ولفت إلى أن “الصرف من دون سقف والهدر اوصلا لبنان الى الانهيار”.

وقال كنعان: “اقدر الاهتمام الفرنسي في لبنان ولكن القوى السياسية اليوم تحت سيف الشعب والرأي العام والضمير ومن غير المسموح بعد اليوم الحديث عن طرق تقليدية في تشكيل الحكومات”.

ومن جهة أخرى رأى كنعان أن:” اتفاق مار مخايل كان بين رأس حربة 14 آذار الذي كان التيار الوطني الحر ورأس حربة 8 آذار حزب الله وهو استراتيجيا منع الانفجار الذي حصل في كثير من الدول.” مشيرا أنه لم يعد بالامكان الاستمرار في أحزاب تقليدية “.

وقال كنعان: “اطمح أن يكون الجيش اللبناني هو الجيش الوحيد على الاراضي اللبنانية ولا يزايدنّ أحد علينا” وفي مسألة العلاقة مع الحزب قال كنعان ” أقرّ بثغرات كبيرة في العلاقة والاتفاق مع حزب الله”.

وقال كنعان” أؤيد البطريرك الراعي في مسألة الحياد وقلتها من الديمان”.

وختم كنعان قائلا” الدولة المدنية لا تعني عدم وجود توازن في الشراكة بين المسلمين والمسيحيين وهذا التوازن لا يمكن أن نخسره ويجب الحفاظ عليه، والمصالحة المسيحية استراتيجية وليست سلطوية وبرأيي الخلاف الموجود اليوم طعنة للمصالحة المسيحية”.