لبنان | هذا هو عدد الحالات الإيجابية على متن رحلات 6 أيلول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين مطار رفيق الحريري افادت وزارة الصحة العامة في بيان، عن “استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 6/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود حالة إيجابية واحدة. وجاءت النتائج كالتالي:

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة موسكو : الشركة الروسية رقم 5501 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)”.

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