لبنان | بالفيديو: حريق في مرفأ بيروت وفوج الإطفاء يعمل على إخماده

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين مرفأ بيروت اندلع حريق نفايات داخل حرم مرفأ بيروت، ويعمل فوج إطفاء بيروت على إخماده. الدفاع المدني أفاد لـ”النهار”أن الحريق هو لردم وبقايا مخلفات الانفجار يتمّ إحراقه بعلم الجيش الذي طلب المساندة من الدفاع المدني في حال امتدّت النار، وهي حتى الآن محصورة، وقد حضرت 3 إطفائيات من أجل ذلك.

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