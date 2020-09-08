لبنان | عودة 90 لبناني هاجروا إلى قبرص بطريقة غير شرعية وإخضاعهم للحجر الصحي

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عودة 90 لبناني هاجروا بطريقة غير شرعية وإخضاعهم للحجر الصحي
عاد إلى لبنان ما يقارب 90 شخص كانوا قد هاجروا طريقة غير شرعية من ميناء طرابلس إلى قبرص اليونانية أملا بالوصول إلى أوروبا، وتم على الفور حجرهم في فندق المعرض المخصص للحجر الصحي، بإشراف اللجنة الفرعية المكلفة ادارة ازمة كورونا ومراكز الحجر في الشمال.
وأكدت أمينة سر اللجنة القائمقام إيمان الرافعي انه “سيتم اجراء pcr لكل العائدين، وحجرهم حتى اعلان النتائج، على أن يعود الى منزله كل من أتت نتيجة فحصه سلبية، فيما سيتم حجر من تكون نتائجهم ايجابية ان وجدت حتى شفائهم”، مشيرة الى ان “اللجنة ستؤمن كل المستلزمات الحياتية والغذائية للمحجورين”.
وأصدرت المحكمة القبرصية الأحد أمراً ببقاء أربعة رجال في الحجز للاشتباه في أنهم يمثلون طاقم المركب. وقالت الشرطة إن 20 مهاجراً سوريا آخرين نقلوا إلى مركز استقبال بعد القبض عليهم صباح الأحد قرب المنطقة العازلة غرب العاصمة نيقوسيا.
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