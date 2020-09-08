لبنان | كركي والأسمر حذرا من كارثة اجتماعية كبرى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:23 مساءً - منذ ساعتين

شدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لحماية القيمة الشرائية لتعويضات نهاية خدمة المضمونين في ضوء انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية.

واتفقا خلال لقاء على الأمور التالية:

1. ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لحماية القيمة الشرائية لتعويضات نهاية خدمة المضمونين في ضوء انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية.

2. نتائج الزيارات التي قام بها كل من مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي ورئيس الإتحاد العمالي العام إلى حاكم مصرف لبنان لمناقشة موضوع المحافظة على القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة، وتمنيا عليه الإسراع ببت هذا الموضوع في ضوء المعطيات الإحصائية الرسمية التي تقدمت بها إدارة الصندوق.

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3. موضوع رفع الدعم عن الدواء والتداعيات والإنعكاسات الخطيرة الناتجة عنه على الصعيدين الصحي والإجتماعي، وكذلك على المنظومة الصحية في لبنان عامة وعلى الضمان الإجتماعي بصورة خاصة. إذ أن قيمة فاتورة الدواء في الصندوق تشكل 40% من إجمالي فاتورة الضمان الصحية أي حوالي 470 مليار ل.ل. في العام 2018، وفي حال رفع الدعم المذكور أعلاه سترتفع قيمتها الى 3 أو 4 أضعاف، ما سيؤدي إلى عجز كبير في فرع الضمان الصحي يتراوح بين الـ 1000 مليار أو 000 2 مليار ل.ل، بالتالي يهدد إستمرارية عمل الضمان الإجتماعي وديمومة تقديماته الصحية.

4. الضمان الصحي الإختياري وضرورة أن تبادر وزارة المالية، في ضوء الزيارات والإتصالات التي قام بها مدير عام الصندوق إلى معالي وزير المالية لدفع حوالي 50 أو 60 مليار ل.ل. لهذا الفرع، نظرا لوجود حوالي 30 ألف مواطن تتعرض حياتهم للخطر لعدم تمكنهم من شراء الأدوية ودخول المستشفيات”.

ولفت البيان الى أن “كركي والاسمر أعلنا في الختام، عزمهما على متابعة هذه المواضيع بشكل يومي مع المعنيين للوصول إلى النتائج المرجوة وبالسرعة اللازمة، تداركا لحدوث كارثة إجتماعية كبرى قد تطال الشعب اللبناني بأكمله”.