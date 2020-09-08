لبنان | الأسمر: أديب أبدى كلّ التجاوب مع مطالبنا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:23 مساءً - منذ ساعتين

اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، “ان زيارة وفد من الاتحاد الى الرئيس المكلف مصطفى أديب اليوم اتت لتسليمه مذكرة طوارئ اعدها الاتحاد تتضمن ضرورة تشكيل حكومة متجانسة فورا لتواجه التحديات التي يمر بها اللبنانيون بكل اطيافهم وخصوصا ما يتعلق بالوضع المعيشي والاقتصادي، والاستمرار بسياسة الدعم”.

وحذرت من مخاطر رفعه عن المواد الغذائية والسلع الاساسية والادوية الصحية والمحروقات والمواد الاولية المستوردة المستعملة في الانتاج الزراعي والصناعي”.

وأكد الاسمر ان الرئيس المكلف “ابدى كل التجاوب مع مطالب الحركة العمالية الشعبية التي تمثل السواد الاعظم من اللبنانيين، معلنا انه يعمل بعيدا عن الاعلام من اجل انضاج تشكيلة حكومية تكون على مستوى التحديات خصوصا وان المرحلة صعبة وطويلة”.

واشار الاسمر الى ان الرئيس المكلف مصطفى اديب “اثنى على تعاون كل الافرقاء وتوافقهم على مبدأ الانقاذ الاقتصادي والمالي بعيدا عن السياسة، وحيا دور المجتمع الدولي ولا سيما المبادرة الفرنسية الداعمة لتشكيل حكومة انقاذ، مشددا على اهمية التعاون مع الاتحاد العمالي العام في المجالات كافة لحماية اليد العاملة اللبنانية وخلق فرص عمل لها، وضرورة التشاور في كل ما يتعلق بالشأن المعيشي والاجتماعي وخصوصا موضوع الدعم”.