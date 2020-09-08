لبنان | تقنين قاس في مناطق لبنانية و”كهرباء لبنان” غائبة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:23 مساءً - منذ ساعتين

تعاني النبطية ومنطقتها تقنينا قاسيا في التيار الكهربائي، يصل الى معدل ساعة ونصف ساعة تغذية مقابل 6 ساعات تقنين، من دون صدور أي توضيح من مؤسسة كهرباء لبنان.

توازياً، تعاني كسروان الفتوح أيضاً تقنيناً كهربائيا خاصة في المناطق الجبلية.

وتزامنا، نفذ أصحاب المولدات الخاصة تقنينا على خلفية شيوع خبر عن فقدان مادة المازوت من السوق، الامر الذي يزيد من معاناة المواطنين، في أجواء طقس حار جدا، وارتفاع في درجات الحرارة، عدا عن ارتفاع فاتورة “الاشتراك الخاص” حيث ان ادنى فاتورة لـ5 أمبير في المنزل الواحد باتت تكلف اكثر من 160 ألف ليرة لبنانية.

وسجل أيضا اقفال لمحطات المحروقات في النبطية ومنطقتها بتوقيت واحد، بحجة ان المخزون فرغ.

وأثر التقنين في الكهرباء مع فقدان مادة المازوت على امداد المواطنين بمياه الشفة من المحطات العائدة لمصلحة مياه النبطية ، تحت ذريعة انقطاع الكهرباء وعدم توفر مادة المازوت، وبذلك زادت اكلاف المواطنين في دفع فاتورة المياه التي وصل سعر صهريح المياه الواحد الى 45 ألف ليرة.