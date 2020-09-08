لبنان | تصوّر للحكومة من أديب إلى عون اليوم… والخليلان للرئيس المكلف: “ما تعرقلنا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:23 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت معلومات صحفية أن الرئيس المكلف مصطفى أديب سيحمل إلى الرئيس ميشال عون تصوراً للحكومة أي معلومات عن عدد أعضائها وعن المداورة.

وعُلم أن أكثر من نصيحة تلقاها أديب لعدم عرقلة التشكيلة الحكومية بإصراره على حكومة مصغرة لأنّ ذلك سيؤدي الى أن يجمل كلّ وزير حقيبتين وأكثر وسيؤدي به الى عرقلة نفسه في موضوع التمثيل في الحكومة، والخليلان التقيا أديب وأسديا له هذه النصيحة.

كما وانه لم يحصل أيّ لقاء بين أديب والوزير السابق جبران باسيل باستثناء اللقاء الذي حصل خلال الاستشارات غير الملزمة ويفترض أن تحصل زيارة أو لقاء بينها بعد لقائه الرئيس عون وأديب.