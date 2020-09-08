الرئيس المكلف مصطفى أديب
كشفت معلومات صحفية أن الرئيس المكلف مصطفى أديب سيحمل إلى الرئيس ميشال عون تصوراً للحكومة أي معلومات عن عدد أعضائها وعن المداورة.
وعُلم أن أكثر من نصيحة تلقاها أديب لعدم عرقلة التشكيلة الحكومية بإصراره على حكومة مصغرة لأنّ ذلك سيؤدي الى أن يجمل كلّ وزير حقيبتين وأكثر وسيؤدي به الى عرقلة نفسه في موضوع التمثيل في الحكومة، والخليلان التقيا أديب وأسديا له هذه النصيحة.
كما وانه لم يحصل أيّ لقاء بين أديب والوزير السابق جبران باسيل باستثناء اللقاء الذي حصل خلال الاستشارات غير الملزمة ويفترض أن تحصل زيارة أو لقاء بينها بعد لقائه الرئيس عون وأديب.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تصوّر للحكومة من أديب إلى عون اليوم… والخليلان للرئيس المكلف: “ما تعرقلنا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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