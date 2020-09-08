لبنان | رفع حزمة الإنترنت لـ”الخط العسكري”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ 36 دقيقة طلال حواط رفع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط حزمة الانترنت المخصصة للخطوط الثابتة الحصرية للمشتركين في “الخط العسكري” و”بالخدمة”، ثلاثة أضعاف من 500MB الى 1.5GB ومن دون زيادة على السعر، “وذلك احتراما وتقديرا لجهود وتضحيات عناصر الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية والدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني”. وأشار الى ان هذه “الخدمة مخصصة لجميع عناصر الجيش اللبناني وعائلات شهداء الجيش، وقوى الامن الداخلي والشرطة البلدية (لأكثر من سنة) والدفاع المدني، واعضاء رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية والصليب الاحمر اللبناني والامن العام الذين يرغبون في الاستفادة من أسعار استثنائية لمكالماتهم والرسائل القصيرة والداتا”.

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