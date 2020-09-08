لبنان | إخراج القيد بات إلكترونياً في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة إخراج القيد حيّا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، خلال إطلاق خدمة وحملة إخراج القيد الإلكتروني، المديرية العامة للأحوال الشخصية، وثمّن الجهود المبذولة من أجل المضي قدماً وإنجاز هذا المشروع. وقال: “هذه المبادرة مطلوبة كي يبقى الأمل في لبنان ومؤسساته ولنبني من جديد علاقة وثيقة ووطيدة قائمة على التفاعل الايجابي بين الدولة والمواطن”، آملا “ان نبقى كلبنانيين من المحافظات كافة والمناطق والطوائف والمذاهب متماسكين ومتكاتفين ومتضامنين مع بعضنا البعض، من أجل وضع حد لمعاناة طال أمدها ومن أجل أن يجتاز لبنان المحنة الأليمة”.

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