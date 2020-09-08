لبنان | أزمة المحروقات تابع… المحطات تقفل أبوابها تدريجياً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

يستفيق اللبناني يومياً على مصيبة من نوع جديد، واليوم استفاق المواطنون على إقفال عدد من المحطات إثر نفادها من البنزين.

في السياق، أقفلت عدد من المحطات أبوابها بسبب نفاد البنزين لديها، في حين تبيع المحطات المتبقية آخر مخزوناتها.

وفي الشمال، بدأت محطات البنزين التقنين في بيع البنزين، وذلك بنسب متفاوتة بين الساحل والجبل. في حين فقدت مادة المازوت، أو تمتنع بعض المحطات عن تسليمها. ورفعت المحطات في المناطق الساحلية خراطيمها، وذلك في مناطق طرابلس والمنية والبداوي امتداداً إلى شكا والبترون.

تجدر الإشارة إلى أنّ بعض المحطات تبيع بكميات محدودة، أي بعشرة آلاف ليرة أو بعشرين ألفاً فقط، لذلك يتنقل السائقون العموميون بين محطة وأخرى لملء خزانات سياراتهم خوفاً من أن تطول الأزمة. أما في الجرود، فلم تقفل المحطات أبوابها تزال حتى الساعة، وتستقبل الزبائن لتعبئة البرنزين بعشرين ألف ليرة فقط لا غير.

ودفع نفاد المحروقات أصحاب مولدات الاشتراك إلى زيادة ساعات التقنين بعد أن زادت كهرباء الدولة من تقنينها أيضاً، بحيث أصبحت التغذية في المناطق الشمالية لا تتجاوز الساعتين لتبلغ أقصاها 6 ساعات من أصل 24 ساعة في مناطق اخرى.