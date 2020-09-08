لبنان | كونتي: لتأليف حكومة جديدة في أسرع وقت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين كونتي - عون أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من قصر بعبدا أن إيطاليا أطلقت عملية إنسانية أطلق عليها اسم “طوارئ الأرز” وأرسلنا الى لبنان مستشفى ميدانياً عسكرياً متطوراً جداً. وقال كونتي إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون: “حان وقت النظر الى الأمام رغم المآسي وبناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات كما حان وقت كتابة صفحة جديدة من تاريخ لبنان”. وأكد أن إيطاليا تحترم سيادة لبنان وستبقى بقرب الشعب اللبناني. وأمل كونتي تأليف حكومة جديدة في أسرع وقت لإطلاق عملية إعادة الإعمار وتنفيذ البرنامج الإصلاحي. وشدد على أن إيطاليا ستساهم بدعم واستقرار النمو الاجتماعي والاقتصادي للبنان ويحقّ للبنان أن يكون له مستقبل ينعم فيه بالسلام لكن يجب بناء هذا المسار لينعم لبنان بمستقبل مزدهز وبالسلام.

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