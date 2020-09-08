لبنان | الدليل الصحي للمؤسسات التعليمية لمنع انتشار الفيروس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين المدارس أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، الدليل الصحي للمؤسسات التعليمية حول الإجراءات الوقائية لمنع انتقال وانتشار فيروس سارس – كوف 2 (SARS-COV-2) المسبب لعدوى كوفيد 19. إليكم الرابط: الدليل الصحي للوقاية من انتشار كورونا

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