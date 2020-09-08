لبنان | طقس صيفي بامتياز في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ 10 دقائق

لا تزال موجة الحر قائمة في لبنان، إذ لامست درجات الحرارة الـ40، ورغم انتشار وباء كورونا، نزل المواطنون إلى البحر للتخفيف من حدة الحرّ.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الجبال، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي.

المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل: من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

– الطقس المتوقع في لبنان:

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الثلاثاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الجبال، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم مع انخفاض درجات الحرارة ويتشكل الضباب المحلي على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 23 الى 34 درجة، في الداخل من 21 الى 41 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل بسبب الرطوبة المرتفعة، سيء أحيانا على الجبال المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.

– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء 30 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:06,16 ساعة غروب الشمس: 18,59.