لبنان | سارق سيارة من أمام مدخل المطار في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ 52 دقيقة

أوقف عناصر فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي المدعو ح. م. (مواليد عام 1996، لبناني) في محلة عين الدلبة – برج البراجنة بجرم سرقة سيارة نوع مرسيدس، كانت مركونة أمام مدخل المطار، مستغلاً وجود مفتاحها فيها.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

وأعيدت السيارة الى المالك، وأودع الموقوف مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عند ركن سياراتهم –ولَو للحظاتٍ معدودة- عدم ترك المفاتيح فيها، تجنباً لسرقتها.

وجاء في بيان قولا الأمن: “الساعة 5.00 من فجر يوم السبت 5-9-2020، أقدم شخص مجهول على سرقة سيارة نوع مرسيدس، كانت مركونة أمام مدخل المطار، مستغلاً وجود مفتاحها فيها، في حين كان مالكها ح. ح. (مواليد عام 1966، لبناني) منهمكاً بوداع ابنه –المغادر الأراضي اللبنانية- ومرافقته إلى مدخل قاعة المسافرين، وفرّ الفاعل الى جهةٍ مجهولة.

تقدّم مالك السيّارة بإدعاء لدى فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة.

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من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنوا في خلال عدّة ساعات من رصد السيارة، وتحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه في محلة عين الدلبة – برج البراجنة، ويدعى:

ح. م. (مواليد عام 1996، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

أعيدت السيارة الى المالك، وأودع الموقوف مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عند ركن سياراتهم –ولَو للحظاتٍ معدودة- عدم ترك المفاتيح فيها، تجنباً لسرقتها”.