لبنان | سلامة: لن أستقيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة رياض سلامة أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنّه لا ينوي الاستقالة من منصبه، نافياً بذلك الأنباء التي ترددت أمس عن نيته الاستقالة في غضون 48 ساعة. وأوضح سلامة في حديث مع هادلي غامبل عبر “CNBC” أنّ “قراره هذا يعود إلى مواصلته الاستراتيجية التي وضعها للخروج من الأزمة، متأسفاً للشائعات التي تننشر عن استقالته”.

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