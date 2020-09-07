لبنان | رئيس اتحاد النقابات الزراعية طالب بضرورة المحافظة على دعم المواد العلفية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 17 ثانية

حذر رئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان يوسف محي الدين من خطوات ستتخذ قريباً إن لم يتم تأمين طلباتهم.

وأعلن رئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان يوسف محي الدين، في بيان اليوم، ان لقاء عقد مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة على إثر القرار الذي اتخذه برفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج وخاصة المواد العلفية خاصة قطاع الدواجن والابقار وكذلك الاسمدة الكيماوية والأدوية الزراعية والبذور.

طالب فيه الاتحاد بضرورة المحافظة على الدعم وكان الجواب ان الدعم لم يؤد إلى تخفيض الأسعار على المستهلك، كما طالبناه بوضع لائحة اسعار فرفض تحديد الاسعار التي تؤدي إلى حماية المستهلك، وبعد الاجتماع لم نتوصل الى نتيجة والى إبرام اتفاق معه حيث بقي معاليه مصرا على سياسة رفع الدعم.

ودعا محي الدين بعيد الاجتماع “جميع النقابات الزراعية إلى التظاهر غدا الساعة 9 صباحا أمام وزارة الاقتصاد في بيروت والى عقد مؤتمر صحافي حول هذا الموضوع”.

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في سياق متصل، أرسل نعمة كتاباً الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطلب فيه رفع الدعم عن السلع المتعلّقة بالإنتاج الحيواني والزراعي، لما يشكّله ذلك من هدرٍ للمال العام.

وعدّد الكتاب أنواع وأسماء المنتجات المطلوب رفع الدعم عنها، والتي تجدونها في الصور المرفقة.

وكان نعمه قد غرد عبر “تويتر”: “منذ أن بدأنا في دعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي، لم تنخفض أسعارها بل ارتفعت بعضها ضعف الاسعار السابقة للدعم. لذا لن أوافق على دعم هذه السلع حيث يشكل ذلك هدرا للمال العام، مع الإستمرار بالموافقة على دعم السلع الأخرى عند انخفاض اسعارها بشكل ملحوظ”.