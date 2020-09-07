لبنان | المنتدى: نضع ما يجري في الطريق الجديدة في عهدة الجيش ونطالب بسحب السلاح غير الشرعي

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المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي
أكد المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي أنه يضع ما يجري في الطريق الجديدة في عهدة الجيش اللبناني، ويطالب بحماية حرية الإنتماء السياسي أولًا، وسحب كل سلاح غير شرعي ثانياً.
واشار المنتدى الى أنه تواصل “مع الجيش لضبط الأمن في الطريق الجديدة، وسحب السلاح من اية مجموعة، وتنفيذ البلاغات القديمة بحق المخلين بأمن الناس وتوقيفهم وعدم الإستجابة لاية تدخلات سياسية”.
وأكد المنتدى أنه ضد الإخلال بالأمن، لافتاً إلى أنه “كررنا ذلك مراراً في بياناتنا، وكنا ومازلنا وسنبقى ننادي برفض العنف واستخدام السلاح، إذ كيف لنا ان نغطي السلاح ونحن اول من تحركنا وحاربنا وجود السلاح غير الشرعي في ايدي الميليشيات والافراد من كل الاحزاب من دون استثناء”.
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