لبنان | بالفيديو – توتر في طريق الجديدة والجيش يتدخل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 34 دقيقة طريق الجديدة تجدد الإشكال الذي وقع منذ أيام في طريق الجديدة، إذ وقع مساء اليوم إشكال ثان في منطقة كاراج درويش أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وفي التفاصيل أنه وقع إشكال تخلله إطلاق نار، وتدخل على الفور الجيش اللبناني لفض الإشكال.

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