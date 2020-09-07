لبنان | صوان يبقي بدري ضاهر موقوفاً في سجن الريحانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد المحقق العدلي فادي صوان على إبقاء توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر في سجن الريحانية لدى الشرطة العسكرية وعدم نقله إلى سجن الجمارك.

وقع رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزني على مرسوم إعفاء المدير العام للجمارك بدري ضاهر من مهام وظيفته ووضعه في تصرف رئيس مجلس الوزراء، غير أن المرسوم لا يزال بحاجة الى توقيع رئيس الجمهورية.

الجديد تواصلت مع دوائر القصر التي لم تعط جوابا حاسما حول توقيع رئيس الجمهورية وما اذا وصل المرسوم الى بعبدا، علما أنه أحيل من السرايا الحكومية الى القصر الجمهوري.

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وفي السياق، قام وكيل ضاهر المحامي جورج خوري بتقديم طلب الى المحقق العدلي فادي صوان باحالته الى سجن الجمارك أسوة بالمديريات الباقية التي طلبت توقيف ضباطها في السجون لديها علما أن الجمارك ليست لديها سجن. والاهم أن صوان وافق على طلب الوكيل.

ويأتي هذا القرار عقب وقوع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.

ولا يزال شبح الغموض يلف الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وتسبب بتغيير أجزاء واسعة من معالم المدينة، بعد مرور شهر على وقوعه. أسئلة كثيرة لا تزال تطرح ولا إجابات واضحة لها، كما أن السلطات اللبنانية لم تكشف حتى الآن عن نتائج تحقيقاتها رغم أنها وعدت المواطنين بالكشف سريعا عما حدث. لكن رغم ذلك، ظهرت تباعا تفاصيل متعلقة بالأسباب التي أدت لهذه الكارثة.