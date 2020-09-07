لبنان | رابطة التعليم المهني سألت المجذوب: عن أي أمن صحي وقائي نتكلم؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

ردّت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي على وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب.

وسألت: “عن أي أمن صحي وقائي نتكلم، ونحن في ظل تعبئة عامة حتى نهاية عام 2020، علما أن أعداد الاصابات بفيروس كورونا ترتفع بشكل مخيف ومرعب في كل المحافظات، وآخرها اقفال المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة بعد إصابة موظفين؟”.

وأعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، أنه “بعد انتهاء المؤتمر الصحافي لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب عقدت الهيئة الادارية للرابطة اجتماعا اليوم في مقر الرابطة بالدكوانة للوقوف عند المقررات التي تناولها معاليه في مؤتمره الصحافي، ومن أهمها إعلانه بداية العام الدراسي الجديد وترميم مؤسسات تربوية وتأمين أجهزة كمبيوتر محمولة للصفوف في المدارس والثانويات الرسمية حصرا”.

وتناولت “عدم تأمين أجهزة كمبيوتر محمولة لمدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي على غرار القطاعات التربوية الرسمية الاخرى، وقالت: “بعد توجيه سؤال من قبل الحضور حول الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني، كان رد معاليه على النحو الآتي: إن البلد قد فتح وستتخذ مبدئيا كل الاجراءات اللازمة الصحية لتأمين امتحانات آمنة”.

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ولفتت إلى أن “مبنى المديرية العامة يضم المركز الرئيسي الخاص بتحضير الامتحانات الرسمية، وهو لا يزال متضررا، إضافة إلى مراكز الامتحانات بمعظمها ضمن مدينة بيروت وضواحيها، من جراء الانفجار المشؤوم في مرفأ بيروت”.

واستغربت “أن يتم تحديد موعد بداية الامتحانات الرسمية، في ظل وباء كورونا من دون ذكر أو وضع آلية لهذه الإجراءات الصحية الآمنة، والتي من المفروض أن تكون مرافقة لبداية هذه الامتحانات”.

وأكدت “ما جاء في بيانها الاخير لجهة مقاطعة كل الاعمال المتعلقة بالامتحانات الرسمية العملية والخطية للعام الحالي”.