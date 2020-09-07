لبنان | كوبيتش يتوجه للطلاب اللبنانيين عبر تويتر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2020 7:21 مساءً

غرّد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على حسابه على “تويتر” قائلا:” أنا معكم أيها الطلاب وبالعموم جيل لبنان الشاب في يأسكم واحباطكم من السلطات، بما في ذلك القطاع المصرفي، الذي يتجاهل حقوقكم واحتياجاتكم.”

وأضاف:”سأستمر مع زملائي في الأمم المتحدة في حث المسؤولين على إيجاد حلول منصفة وعادلة على وجه السرعة من اجل ان تتمكنوا من متابعة الدراسة في بلادكم وفي الخارج. أنتم مستقبل لبنان.”