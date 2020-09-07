- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2020 7:21 مساءً
يان كوبيتش
غرّد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على حسابه على “تويتر” قائلا:” أنا معكم أيها الطلاب وبالعموم جيل لبنان الشاب في يأسكم واحباطكم من السلطات، بما في ذلك القطاع المصرفي، الذي يتجاهل حقوقكم واحتياجاتكم.”
وأضاف:”سأستمر مع زملائي في الأمم المتحدة في حث المسؤولين على إيجاد حلول منصفة وعادلة على وجه السرعة من اجل ان تتمكنوا من متابعة الدراسة في بلادكم وفي الخارج. أنتم مستقبل لبنان.”
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | كوبيتش يتوجه للطلاب اللبنانيين عبر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.