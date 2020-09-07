لبنان | حالات ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في الأيام الماضية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - منذ ساعتين مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت افادت وزارة الصحة العامة في بيان، “استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 4/9/2020 و5/9/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج فحوص أجريت بتاريخ 6/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ست (6) حالات إيجابية. وجاءت نتائج 4/9/2020 كالتالي:

رحلة الشارقة : شركة ABY رقم 385 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية) وجاءت نتائج 5/9/2020 كالتالي:

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج 6/9/2020 كالتالي:

رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 1572 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)”.

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