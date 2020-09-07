لبنان | عون طلب من الملك عبدالله التدخل لتسهيل مرور الشاحنات اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 14 ثانية

بحث رئيس الجهورية ميشال عون بعد ظهر اليوم في اتصال هاتفي مع نظيره العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الأسباب التي أدت الى اقفال معبر جابر الأردني امام القوافل الزراعية اللبنانية، وطلب منه التدخل لفتح المعبر امام الإنتاج اللبناني من الخضار والفواكه الطازجة والتي تقدر بعشرات الاطنان، محملة على ستين شاحنة.

وقد تجاوب الملك عبدالله مع طلب الرئيس عون وأعطى توجيهاته بتسهيل عبور قوافل الشاحنات الى الجهة التي تقصدها.

وشكر الرئيس عون العاهل الأردني على تجاوبه، مؤكدا “متانة العلاقات الاخوية اللبنانية – الأردنية التي تعود بالخير على الشعبين الشقيقين”.

وخلال الاتصال، شكر الرئيس عون الملك عبدالله على المساعدات التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية للمواطنين اللبنانيين الذين تضرروا نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، لا سيما الجسر الجوي بين البلدين، وارسال مستشفى ميداني، إضافة الى طاقم طبي وادوية وحاجات أخرى.