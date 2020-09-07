لبنان | المجذوب يحدد تاريخ عودة المدارس .. ويعلن قرار استثنائيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 22 دقيقة

عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب، مؤتمرا صحافيا للإعلان عن العودة إلى المدارس وعن ترميم المدارس والمساهمات الدولية فيها، في قاعة المحاضرات في الوزارة.

وقال المجذوب: انطلقت ورشة المسح الميداني بعد زيارة المديرة العامة لليونسكو لجمع المعطيات لاعادة التدعيم والترميم، واننا في سباق مع الزمن للعودة الى المدارس واختيار احد السيناريوهات بين التعلم المدمج والتعلم عن بعد كما اننا في سباق مع الطقس الذي يتحول خريفياً، وعلى الرغم من الصعوبات والعثرات تمكنا من التواصل مع الدول الصديقة والجهات المانحة واصبحت الصورة على الشكل الآتي: تم تأمين التمويل لاعادة البناء والترميم للمدارس المتضررة من انفجار المرفأ وبلغ عددها 165 مدرسة”.

ودعا المجذوب المجمتع الدولي الى المساعدة في ترميم مباني المدارس والجامعات الخاصة وأضاف:” نطلق نداء استغاثة لتوفير أجهزة الكترونية لكل متعلم في المدرسة الرسمية.”

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وتابع المجدوب بالقول:” أتفهم مخاوف الاهل والضغط الذي تتعرض له الاسرة التربوية في ظل هذه الازمات ويفاقم الوضع عدم وجود بنية تحتيتة تساعد على التعلم عن بعد”.

وأشار:”العام الدراسي الفائت كان من أصعب الأعوام الدراسية ومن المتوقّع أن يُرخي بثقله على العام الدراسي الحالي ولن نُخاطر بخسارة هذا العام بل سنبدأه بتعاضض ويجب بذل كل الجهود لتخطي هذه المرحلة الصعبة وأتفهّم خوف الأهل، واستثنائيا لهذا العام، وبالنسبة الى التعليم العام سيتم تخفيض المناهج الى النصف وستوضع قريبا على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.” على أن ينطلق العام الدراسي الحالي إبتداء من 28 أيلول

وأما بالنسبة للتعليم المهني فأوضح وزني أن التدريس سيبدأ في 12 تشرين الاول مع اعتماد التعلم المدمج بينما تبدأ الدراسة في الجامعة اللبنانية في بداية تشرين الثاني على أن تحدد كل جامعة سيناريو التعلم المدمج الذي يراعي خصوصياتها.