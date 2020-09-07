لبنان | Wi-Fi مجاني في مناطق بيروت المتضررة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

قرّرت شركة IDM، الرائدة في تقديم خدمات الانترنت والتي تعتبر نفسها من هذا المجتمع وبخدمته، مد يد العون الى اللبنانيين في بيروت، على طريقتها الخاصة وفي مجالها الرائدة فيه.

وقد تعاونت IDM مع Cisco، المعروفة عالمياً في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وتصميم حلول الأمن السيبراني و Nethope، اتحاد يضم ما يقرب من 60 منظمة غير ربحية عالمية رائدة، يتعاون مع شركات التكنولوجيا وشركاء التمويل لتصميم وتنفيذ نهج لحل التحديات التنموية، الإنسانية والبيئية، لإطلاق مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات لدعم الناس والمؤسسات، بهدف إعادة إحياء قلب بيروت.

هذه المبادرة ستقدم يد المساعدة للمواطنين وستزوّدهم بخدمة الـWi-Fi بطريقة مجانية في شارع مار مخايل الرئيس والمباني المجاورة. كما ستقدم هذه الخدمة أيضاً للمتطوعين والمنظمات غير الحكومية التي جاءت من كل لبنان للوقوف مع المنكوبين ومساعدتهم على استعادة بيوتهم وأملاكهم وحياتهم.

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وتأتي خطوة شركة IDM هذه في وقت يحتاج فيه الأشخاص الموجودون في هذه النقطة الى التواصل مع غيرهم من اللبنانيين، من منطلق أن التعاون والوقوف الى جانب المجتمع هو بمثابة رسالة أمل وتأكيد على أن أي لبناني لن يكون بمفرده، وأن الجميع في هذه المحنة سوياً.

وخصصت الشركة منصة للتواصل مع الأشخاص في المناطق المتضررة، إذ كل ما على الشخص فعله هو تسجيل الدخول الى IDM_Cisco_Nethope، للتواصل مع محيطه لإعادة إعمار بيروت التي لا تموت وتوفير راحة جزئية للسكان الذين تضررت بيوتهم والسماح لهم بالتواصل مع أحبائهم وإعادة لملمة حياتهم اليومية.