آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2020 4:38 مساءً
وزير المال غازي وزني
بحث رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في موضوع عقد التدقيق المالي الجنائي في قصر بعبدا، وعقد معه اجتماعا بحضور مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، وخصص للبحث في موضوع العقد مع شركة “ألفاريس ومارسال” للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وذلك لتوضيح بعض الملابسات التي حصلت بعد توقيع العقد.
وصرح وزني بع انتهاء الجلسة قائلا:”التقيت اليوم فخامة الرئيس، وبحثت معه في موضوع عقد التدقيق الجنائي. ويهمني التأكيد ان هذا التدقيق الجنائي هو عنوان أساسي من عناوين الإصلاح، سوف ينسحب على كل وزارات الدولة واداراتها ومؤسساتها وصناديقها”.
وأضاف وزني: “لقد تم توقيع العقد مع شركة “Alvarez” واصبح ساري المفعول، وان كان ثمة تعديلات عليه فتناقش مع الشركة لاحقا. أما اللجنة التي سوف أشكلها لمتابعة عمل التدقيق، فسوف تضم في عدادها هيئة التشريع والاستشارات ممثلة برئيستها”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزني بعد لقائه عون: التدقيق الجنائي هو عنوان من عناوين الإصلاح الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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