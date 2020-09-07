لبنان | وزني بعد لقائه عون: التدقيق الجنائي هو عنوان من عناوين الإصلاح الأساسية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2020 4:38 مساءً

بحث رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في موضوع عقد التدقيق المالي الجنائي في قصر بعبدا، وعقد معه اجتماعا بحضور مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، وخصص للبحث في موضوع العقد مع شركة “ألفاريس ومارسال” للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وذلك لتوضيح بعض الملابسات التي حصلت بعد توقيع العقد.

وصرح وزني بع انتهاء الجلسة قائلا:”التقيت اليوم فخامة الرئيس، وبحثت معه في موضوع عقد التدقيق الجنائي. ويهمني التأكيد ان هذا التدقيق الجنائي هو عنوان أساسي من عناوين الإصلاح، سوف ينسحب على كل وزارات الدولة واداراتها ومؤسساتها وصناديقها”.

وأضاف وزني: “لقد تم توقيع العقد مع شركة “Alvarez” واصبح ساري المفعول، وان كان ثمة تعديلات عليه فتناقش مع الشركة لاحقا. أما اللجنة التي سوف أشكلها لمتابعة عمل التدقيق، فسوف تضم في عدادها هيئة التشريع والاستشارات ممثلة برئيستها”.