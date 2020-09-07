لبنان | ريفي لـ هنية: مواقفك التي استظلت بـ”حزب الله” الإيراني لا تخدم قضية فلسطين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2020 2:43 مساءً

توجّه اللواء أشرف ريفي برسالة مفتوحة الى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنيّة، فقال: “أخاطبك من مدينتي الحبيبة طرابلس لبنان، وأخاطبك بإسمي وبإسم الشهيدين وسام الحسن ووسام عيد. مواقفك التي استظلت بـ”حزب الله” الإيراني، لا تخدم قضية فلسطين ولا توحيد الموقف الفلسطيني الذي ندعم صموده في الأرض المحتلة. إيران حوّلت القضية الفلسطينية الى ورقة مساومة ومزايدة وعمّقت الخلاف الفلسطيني ودعمت نموذج غزة، وما فعلَته بفلسطين كان نسخةً عن مشروعها لتفتيت لبنان واليمن والعراق وسوريا.

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إن تمكين إيران من الورقة الفلسطينية، هو خطأ جسيم، والخطأ الأفظع، تسليمها ورقة المخيمات الفلسطينية في لبنان، لتستعملها بعدما استنفدت أوراقها، وكل من يساهم في ذلك يُصيب لبنان وفلسطين بأفدح الأضرار”.

وتابع: “نتوجه إليك لنقول وبكل صراحة: لبنان وطنٌ مستقل وليس مسرحاً لإيران، والفلسطينيون الذين تيقّنوا من درس الحرب، إستخلصوا عبر قيادتهم الوطنية، خطورة تجيير قضيتهم، للمتاجرين في محور الممانعة الذين أمعنوا قتلاً بالفلسطينيين في مخيمات الشتات ومنها مخيم اليرموك.

لبنان يدعم قضيتكم العادلة بمنطق الأخوة، ولكن لن يقبل أحد أن توظِّف إيران هذه القضية لتخريب وطننا، وأنتم أهلٌ أعزاء حتى عودتكم الى الأرض المحتلة.