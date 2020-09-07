لبنان | لقاء سيدة الجبل أعلن رفضه عودة الفصائل الفلسطينية عسكريا

لقاء سيدة الجبل أعلن رفضه عودة الفصائل الفلسطينية عسكريا
عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري وأصدر بيانا أعلن في مستهله رفضه “عودة الفصائل الفلسطينية إلى ممارسة أي دور عسكري أو أمني وامتشاقها السلاح حتى للاستعراض على الأراضي اللبنانية، على غرار ما ظهر كلاميا وعمليا من زيارة القيادي في “حماس” اسماعيل هنية”.
أضاف البيان :”الواقع أن لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في لبنان أعاد إلى الأذهان حقبة “فتح لاند”، أيام كان لبنان مجرد ساحة.
إن صمت الرؤساء والمعنيين في السلطتين اللبنانية والفلسطينية والأحزاب كافة حيال هذه الزيارة، وما رافقها من مواقف وظهور مسلح، هو تهرب صارخ يجعلهم جميعا في موقع المسؤولية الكاملة عن كل ما سيتعرض له لبنان جراء هذه الرعونة السياسية”.
وختم البيان:”ان لقاء سيدة الجبل الذي يؤيد كل قضايا العرب المحقة، يذكر بأن الأولوية يجب أن تكون دائما لقضية لبنان التي هي قضية الحرية على الدوام”.
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