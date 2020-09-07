لبنان | صوان رد طلبات تخلية 3 موقوفين في ملف انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات

تابع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، تحقيقاته في الملف، واستمع اليوم الى افادات اربعة شهود، على ان يستمع غدا الى عدد من الشهود ايضا، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

كما رد القاضي صوان طلبات تخلية سبيل ثلاثة موقوفين في الملف وقرر ابقاءهم قيد التوقيف.