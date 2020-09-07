لبنان | وهبه تسلم اوراق اعتماد سفيري كندا والنمسا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 44 دقيقة شربل وهبه تسلم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه نسخا عن اوراق اعتماد سفيرة كندا الجديدة لدى لبنان شانتال شاستونيه، وسفير النمسا الجديد لدى لبنان رينيه بول آمري، تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

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