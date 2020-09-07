لبنان | المجذوب حدد مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب بقراره رقم 400/م/2020 تاريخ 4/9/2020 تحديد مواعيد إمتحانات الكولوكيوم للعام 2020 – الدورة الأولى وفقا للجداول التالية:

“1- الامتحانات الخطية لخريجي الجامعات والمعاهد العاملة خارج لبنان:

اليوم التاريخ الساعة الاختصاص مركز إجراء الامتحانات

الإثنين 19/10/2020 9 ق.ظ الطـب العــام (خطي) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الثلاثاء 20/10/2020 9 ق.ظ طـب الأسنـان (خطي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الأربعاء 21/10/2020 9 ق.ظ الصيدلـة (خطي) مبنى كلية الصيدلة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

الإثنين 26/10/2020 9 ق.ظ التمريض – علم التغذية (خطي) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

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2- الامتحانات الشفهية والعملية للمتخرجين من الجامعات العاملة داخل لبنان وفي جميع الاختصاصات الطبية والطبية المساعدة، وللناجحين في الامتحانات الخطية من خارج لبنان والخطية لبعض الإختصاصات وللمحتفظين بحقهم في الامتحان الشفهي والعملي من دورات سابقة وذلك وفقا لما يأتي:

اليوم التاريخ الساعة الاختصاص مركز إجراء الامتحانات

الخميس 22/10/2020 9 ق.ظ مختبرات طب الأسنان (خطي وشفهي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الطـب العــام (شفهي – المجموعة الأولى) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية – الحدت

السبت 24/10/2020 9 ق.ظ الصيدلـة (شفهي – المجموعة الأولى) مبنى كلية الصيدلة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

الطـب العــام (شفهي – المجموعة الثانية) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية – الحدت

مختبرات طب الأسنان (عملي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الإثنين 26/10/2020 9 ق.ظ القبالة – الأطراف الاصطناعية

(خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

الطـب العــام (شفهي – المجموعة الثالثة) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الصيدلـة (شفهي – المجموعة الثانية) مبنى كلية الصيدلة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

الثلاثاء 27/10/2020 9 ق.ظ الصيدلـة (شفهي – المجموعة الثالثة) مبنى كلية الصيدلة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

9 ق.ظ العلاج الفيزيائي

(خطي وشفهي – المجموعة الأولى) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

11ق.ظ علم النفس العيادي (خطي وشفهي)

علم النفس التربوي (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

الأربعاء 28/10/2020 9 ق.ظ العلاج الفيزيائي (شفهي – المجموعة الثانية) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

11ق.ظ علم التغذية (شفهي – المجموعة الأولى)

اليوم التاريخ الساعة الاختصاص مركز إجراء الامتحانات

السبت 31/10/2020 9 ق.ظ علم التغذية (شفهي – المجموعة الثانية) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

طـب الأسنـان

(شفهي وعملي – المجموعة الأولى) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الاثنين 2/11/2020 9 ق.ظ علم التغذية (شفهي – المجموعة الثالثة) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

طـب الأسنـان

(شفهي وعملي – المجموعة الثانية) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الثلاثاء 3/11/2020 9 ق.ظ علم التغذية (شفهي – المجموعة الرابعة) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

طـب الأسنـان

(شفهي وعملي – المجموعة الثالثة) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الأربعاء 4/11/2020 9 ق.ظ التمريض (شفهي – المجموعة الأولى) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

الخميس 5/11/2020 9 ق.ظ التمريض (شفهي – المجموعة الثانية) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

السبت 7/11/2020 9 ق.ظ التمريض (شفهي – المجموعة الثالثة) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

الاثنين 9/11/2020 9 ق.ظ التمريض (شفهي – المجموعة الرابعة) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

الثلاثاء 10/11/2020 9 ق.ظ التمريض (شفهي – المجموعة الخامسة) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

ملاحظة: تقدم طلبات الترشيح لهذه الامتحانات ولجميع الاختصاصات لدى قسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي، ولدى أي مكتب بريد “ليبان بوست” للحصول على المعادلة التي تخول المرشح التقدم إلى امتحانات الكولوكيوم، وذلك إعتبارا من: يوم الاثنين الواقع فيه 7/9/2020 وتنتهي فترة تقديم هذه الطلبات في مكاتب بريد “ليبان بوست” في مهلة أقصاها: يوم الجمعة الواقع فيه 9/10/2020 ضمنا.

وتنتهي فترة تقديم هذه الطلبات في المديرية العامة للتعليم العالي في مهلة أقصاها: يوم الأربعاء الواقع فيه 14/10/2020 ضمنا”.