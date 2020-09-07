لبنان | الجيش: طيران ليلي للقوات الجوية وتمارين تدريبية

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قيادة الجيش
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
“ستقوم القوات الجوية، بتواريخ 7-8-9 و10/9/2020 اعتبارا من الساعة 19.25 ولغاية الساعة 00.30 من اليوم التالي، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: رياق، حامات، بيروت، والقليعات”.
تمارين تدريبية وتفجير ذخائر
كما اعلنت قيادة الجيش في بيانها الثاني “انه بتاريخ 7/9/2020 ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدتي: البستان وطيرحرفا – الجنوب”.
اما في بيانها الثالث اشارت المديرية الى “انها ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 31/8/2020 ولغاية 18/9/2020 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية من كل يوم، في منطقتي رأس مسقا وسقي أبو علي – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.
واصدرت قيادة الجيش يبانها الرابع جاء فيه “ان وحدة من الجيش ستقوم عتبارا من 30/8/2020 ولغاية 10/9/2020 ما بين الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقول رماية: وطى الجوز، العاقورة وعيون السيمان، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.
وفي بيانها الاخير اعلنت المديرية “ان وحدة من الجيش ستقوم، اعتبارا من 22/7/2020 ولغاية 30/9/2020 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00 من كلّ يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق بشري، جرد الضنية والقرنة السوداء – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.
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