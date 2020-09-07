لبنان | الجيش الإسرائيلي يقوم بأعمال صيانة قبالة سهل مرجعيون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ 9 دقائق الحدود اللبنانية تقوم جرافة من نوع “بوك كات” تابعة للجيش الاسرائيلي، بأعمال صيانة خلف الطريق العسكري في الداخل المحتل عند محلة البراد قبالة سهل مرجعيون. وباشرت أعمال الحفريات خلف (محطة المراقبة) قبالة محلة الميسات في خراج بلدة الوزاني.

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