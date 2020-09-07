لبنان | حسن: نعلن بداية الخطة الثانية من مواجهة كورونا

وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن
اعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن بداية الخطة الثانية من مواجهة كورونا من خلال زيادة عدد الاسرّة في مستشفيات طرابلس الحكومي وحلبا وسير الضنية مع رفع عدد فحوصات الـPCR .
وكان حسن وصل الى سرايا طرابلس، وكان في استقباله محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، رئيس بلدية القلمون طلال دنكر، أمينة سر غرفة إدارة الكوارث والأزمات في الشمال القائمقام إيمان الرافعي وعضو اللجنة القائمقام ربى شفشق، رئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور جمال عبدو.
وعقد اجتماعا في قاعة الاستقلال في سراي طرابلس، حضره مستشار الوزير الدكتور ادمون عبود، رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في الوزارة الدكتور هشام فواز، بالإضافة الى أعضاء الغرفة ومدراء المستشفيات في طرابلس ومنظمات دولية. ويبحث المجتمعون في كيفية الحد من انتشار فيروس كورونا في طرابلس وسائر الأقضية الشمالية، والإجراءات المتخذة للمعالجة والوقاية من تفشي الوباء.
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