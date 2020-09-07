لبنان | طقس حار يسيطر على لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يستمر الطقس الحار مع ارتفاع محدود بدرحات الحرارة اليوم التي تبقى فوق المعدلات خصوصاً جبلاً وبقاعاً فيما الرطوبة تبقى مرتفعة ساحلا ما يزيد من الشعور بالحر بينما بقاعا تستمر الحرارة اربعينية مع اجواء جافة وتحذير من خطر نشوب حرائق في الأحراج.

طقس اليوم الاثنين على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و٣٣ درجة، بقاعا بين ٢٠ و٤١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٣ و٣٠ درجة.

٢- الأجواء قليلة السحب

٣- الرياح جنوبية غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة ٧٠٪؜ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

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طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الثلاثاء: طقس صيفي حار مع ارتفاع اضافي ومحدود بدرجات الحرارة فيما الرطوبة عالية ساحلا اما الحرارة تسجل ساحلا بين ٢٧ و٣٤ درجة، بقاعاً بين ٢٠ و٤١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٤ و٣٢ درجة فيما الأجواء قليلة السحب والرياح شمالية.

الاربعاء: طقس صيفي حار مع ارتفاع اضافي فيما الرطوبة عالية ساحلا اما الحرارة تسجل ساحلا بين ٢٧ و٣٤ درجة، بقاعاً بين ٢٠ و٤١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٤ و٣٢ درجة فيما الأجواء قليلة السحب والرياح شمالية.