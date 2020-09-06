لبنان | جيري ماهر: هذه حال المنظومة السياسية الفاسدة في لبنان في مواجهة رؤية بهاء الحريري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2020 11:09 مساءً

في رد على الحملة المستنكرة التي يقودها البعض زوراً وبهتاناً، على الشيخ بهاء الدين الحريري، خاصة لمحاولة ربط إشكالات مفتعلة هنا وهناك باسمه، غرد المستشار الاعلامي للشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، جيري ماهر، على حسابه عبر تويتر قائلاً:

“إذا مؤيد لبهاء الحريري حصل معاه مشكلة في بيروت أو طرابلس أو البقاع يتهمون بهاء الحريري بإفتعال المشاكل في لبنان ولكن عندما تتهم المحكمة الدولية سليم عياش بقتل الشهيد رفيق الحريري لا يتهمون حزب الله بالجريمة. هذه حال المنظومة السياسية الفاسدة في لبنان في مواجهة رؤية بهاء الحريري”.