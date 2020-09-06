لبنان | هكذا توزعت حالات كورونا الجديدة على المناطق والبلدات اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة عزل مجدلبعنا وتمديد عزل داريا في قضاء الشوف أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 415 إصابة جديدة بكورونا توزعت على المناطق على الشكل التالي:

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