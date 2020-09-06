لبنان | نتائج إضافية لفحوص رحلات وصلت إلى بيروت في الأيام الثلاثة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة نتائج فحوص رحلات قادمة الى بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة، استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخي 3/9/2020 و4/9/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج فحوص لرحلات وصلت إلى بيروت بتاريخ 5/9/2020، وأن هذه النتائج أظهرت وجود أربع حالات إيجابية. نتائج 3/9/2020: – رحلة نيس: شركة MEA رقم 224 (جميعها سلبية). Advertisements نتائج 4/9/2020: – رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

– رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

– رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

– رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

– رحلة برلين: شركة SR رقم 1510 (جميعها سلبية).

– رحلة جدة: شركة MEA رقم 365 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

– رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

– رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 1484 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية). نتائج 5/9/2020: – رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

– رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية).

– رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية).

– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).

– رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

– رحلة ليون: شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية).

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

– رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

– رحلة يريفان: شركة MEA رقم 276 (حالة واحدة إيجابية).

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