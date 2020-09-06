لبنان | وزير الاقتصاد يرد على وزير الزراعة: فليتفق مع حاكم ​مصرف لبنان​ ويدعموا السلع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أشار ​وزير الاقتصاد​ في حكومة تصريف الأعمال ​راؤول نعمة​، إلى أنه “رغم دعم المواد التي يستوردها ​المزارعون​، الأسعار لم تنخفض وارتفعت ضعفين، واذا كانت وزراة ​الزراعة​ تعطي بون لجميع الناس كيف يقول ​المزارعين​ انه لم يصلهم الدعم؟”.

وقال: “أنا رأيت أن هناك هدرًا، وكيف يمكنني أن أوقع على الدعم وأنا أرى أن إمضائي لا ينفع!، واذا كان وزير الزراعة يرى أن الدعم يجب ان يستمر، فليتفق مع حاكم ​مصرف لبنان​ ويدعموا السلع”.

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ولفت نعمة في حديثٍ إلى “LBCI”، إلى أنه “كوزارة اقتصاد، لا يمكنني تحديد سعر 20 الف سلعة، هم يجب أن يكون لديهم ضمير، وإن لم يكن لديهم، فلنعيد فتح الباب أمام الإستيراد”.

وأوضح أنه “سأعطي كل ملفات الدعم لقوى الأمن للتحقيق بأين ذهبت الاموال؟ وإلى من ذهبت؟ ومن استفاد منها؟”.

كما شدد على أن “المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر ومدير مصلحة التجارة، سيجهزوا كافة المواد ويعطوهم للقوى الأمنية غدًا.