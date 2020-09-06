لبنان | وزارة الصحة: 415 اصابة كورونا و4 حالات وفاة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 415 اصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي منذ ٢١ شباط الماضي الى 20426 حالة. وجاء في تقريرها: تقرير وزارة الصحة

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