لبنان | برنامج زيارة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي الى لبنان الثلاثاء

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رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
أعلنت السفارة الإيطالية، في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي سيزور لبنان بعد غد الثلاثاء، سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب، نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والرئيس المكلف تأليف الحكومة مصطفى أديب، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.
كما يزور كونتي، بحسب السفارة الإيطالية، موقع انفجار المرفأ، والسفينة التابعة للبحرية الإيطالية “سان دجوستو” الراسية في مرفأ بيروت، قبل أن يتوجه إلى المستشفى الميداني العسكري الإيطالي في حرم الجامعة اللبنانية في الحدت، حيث من المرتقب أن يدلي بتصريح للصحافة الإيطالية واللبنانية حوالى الساعة الخامسة بعد الظهر.
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