لبنان | مسح أضرار 10930 وحدة سكنية في 4 مناطق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 39 دقيقة انفجار بيروت أعلن الجيش عبر “تويتر”، أن “الفرق المختصة واصلت عمليات مسح الأضرار، وقد شملت حوالى 10930 وحدة سكنية متضررة جراء انفجار المرفأ في محيط السيوفي، حي السريان، محيط مستشفى أوتيل ديو والناصرة، على أن تتواصل عمليات مسح المباني السكنية في بقية المناطق المتضررة”.

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