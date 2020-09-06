لبنان | السعودية… زمن دفع فواتير “حزب الله” انتهى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

نشر موقع “عربي بوست” تقريراً عن تبدّل السياسة السعودية إزاء لبنان، بعد عقود ضخت خلالها مليارات الدولارات من المساعدات لحلفائها، حيث رأى مراقبون إنّ السعودية تعيد النظر في تحالفاتها القديمة التي صرفت عليها أموالاً طائلة، لا سيما في وقتٍ يواجه فيه سعيها للسيطرة الإقليمية تحدياً متزايداً من منافسيها، إيران وتركيا وقطر.

الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي،تقول ياسمين فاروق، قالت إن عدداً من الدول الإقليمية، من الأردن ولبنان إلى مصر وباكستان، بالإضافة إلى الفلسطينيين، كانت على رأس المتلقين للمساعدات السعودية على مدى العقد الماضي.

واعتبرت فاروق أن “التأثير الاقتصادي للضربة المزدوجة المتمثلة في جائحة كورونا، إلى جانب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، قد يدفع بالمملكة إلى إعادة هيكلة مساعداتها وترشيدها أوجه إنفاقها”.

واضافت أن “الدولة السعودية بدأت السعي بالفعل إلى إنهاء التصور السائد عنها على أنها (ماكينة صراف آلي)”.

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مشددة على ان السعوديين يتفاقم استياؤهم مما يرون أنه “نكران للجميل” من حلفائهم، وبأن الدول التي لطالما استفادت من الهبات السعودية، ومنها الأردن ولبنان والفلسطينيون، “بدأت بالفعل تشهد حالات جمّدت السعودية فيها المساعدات أو قلّصتها أو قطعتها على نحو تام”.

اما الكاتب السعودي خالد السليمان، فاعتبر في مقال نشرته صحيفة عكاظ ان “السعودية لن تستمر في دفع فواتير حزب الله، وعلى اللبنانيين تحمُّل مسؤولياتهم تجاه بلادهم”.

واضاف “لم يعد ممكناً أن تستمر السعودية في دفع المليارات للبنان صباحاً وتلقي الشتائم على شاشاته ليلاً”، مؤكداً على ان “هذا الوضع لم يعد يتناسب مع المرحلة الجديدة للسياسة الخارجية السعودية، فالمال السعودي لا يهبط من السماء ولا ينبت في الصحراء”.