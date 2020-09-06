لبنان | لودريان: يجب على اللبنانيين تأمين الإصلاحات وتطبيقها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 3 ساعات

وصف وزير الخارجية جان ايف لودريان لبنان بالبلد الصديق، وقال: “عندما يكون بلد ما على شفير الهاوية، ويكون هذا البلد بلد صديق تجمعنا به علاقة قوية بشكل خاص نكون عائلة واحدة ونحن مقربون جدًا من بعضنا”.

وأضاف: “زرت للمرة الاولى لبنان بعد الكارثة تحت طلب رئاسة الجمهورية في تموز ، قلت ان الوضع يشبه سفينة تيتانيك التي تغرق بإستثناء عدم وجود فرقة موسيقية بل أشخاص يتكلمون بدون توقف ولكن لا شيء يحصل.”

ولفت لودريان إلى أنه: “عندما نعلم ان نصف سكان هذا البلد تحت خط الفقر وان المصارف على وشك الإفلاس بسبب عدم وجود سيولة مع عدم تطبيق أي من الإصلاحات ، ويطلب هذا البلد منا مساعدة دولية ، قمنا عندها بتنظيم في نهاية العام 2018 مؤتمر سيدر لنسأل من يريد مساعدة لبنان؟…وحصلنا على 11 مليار “.

وأوضح “أن المؤتمر هو مؤتمر مانحين وليس تدخلا في اللعبة السياسية اللبنانية، لكن الاستفادة منه يبقى بشرط تطبيق الإصلاحات، يجب على اللبنانيين تأمين الإصلاحات وتطبيقها، فالجميع يعلم ما هي الإصلاحات التي يجب القيام بها ويجب على فرنسا بعد ذلك وبالتوازي المساعدة في الاعتراف بهذه الإصلاحات من قبل المجتمع الدولي كل واحد ضمن دوره كصديق، ولكن ما استنتجه أيضًا في هذا الخصوص ان المجتمع الدولي دعم الجهود التي بذلها الرئيس ماكرون سواء من قبل الأمم المتحدة أو حتى البابا فرنسيس”.