لبنان | الجمعية الطبية اللبنانية الأسترالية ترسل دعما طبيا لسكان بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2020 4:30 مساءً

تمكنت “الجمعية الطبية اللبنانية الأسترالية” مع جميع فروعها في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند وجنوب أستراليا، ومع الجمعية الطبية اللبنانية العالمية، من جمع مساعدات غذائية وطبية لدعم سكان بيروت بعد انفجار المرفأ في 4 آب.

وأوضحت أنها أرسلت طنين من الإمدادات الطبية إلى المستشفيات المتضررة في بيروت تبرعت بها مؤسسة EBOS، وأنه تم ترتيب النقل من خلال TOLL، وأرسلت الشحنة بواسطة الخطوط الجوية القطرية التي نقلت المواد الطبية مجانا إلى بيروت.

واعتبرت أن “هذه العملية التي تمت بإشراف رئيس الجمعية الطبية اللبنانية الاسترالية في ولاية نيو ساوث ويلز الدكتور مصطفى علم الدين، لم تكن لتنجح من دون دعم القنصل العام في سيدني شربل معكرون ورئيس الجمعية الدكتور وليد الأحمر وسارة تيراكي من EBOS ومويس واكيم من المستلزمات الطبية الحيوية ومايكل رزق وأنتوني شحادة اللذين سهلا عملية الشحن مع TOLL وطيران قطر”.